Pourquoi choisir nos vélos électriques de ville ?

Pour vos déplacements urbains (trajet quotidien, pour le travail, …) ou loisirs (durant vos week-end, vacances, ballades en famille), nous proposons une gamme de vélos de ville fiables, confortables, légers et simple à entretenir.

Nos velos se déclinent en collections : vélo de ville femme, vélo de ville homme, vélo de ville électrique et peuvent être équipés avec différents types d’accessoires.

Nos velos 1886 au design épuré se distinguent par leur éclairage avant intégrée au cadre, par une transmission à courroie, un cadre en acier qui rend la pratique plus confortable qu’avec un cadre en aluminium, une selle et des poignées en cuir ultra confortables.

Pour une grande longévité et un minimum d’entretien, 1886 sélectionne les plus grandes marques de composants et accessoires de vélos reconnus pour leur savoir-faire :

HUTCHINSON (France) depuis 1853 pour les pneus,

(France) depuis 1853 pour les pneus, SELLE ITALIA (Italie) depuis 1897 pour la selle et les poignées,

(Italie) depuis 1897 pour la selle et les poignées, STRONGLIGHT (France Saint Etienne) depuis 1906 pour le pédalier et le boitier de pédalier,

(France Saint Etienne) depuis 1906 pour le pédalier et le boitier de pédalier, RYDE (Pays bas) depuis 1908 pour les jantes,

(Pays bas) depuis 1908 pour les jantes, GATES Carbon Drive (Etats Unis) depuis 1911 pour la courroie, le plateau et le pignon,

(Etats Unis) depuis 1911 pour la courroie, le plateau et le pignon, HUMPERT Ergotec (Allemagne) depuis 1918, pour le guidon, les pédales, la tige de selle et le jeu de direction,

(Allemagne) depuis 1918, pour le guidon, les pédales, la tige de selle et le jeu de direction, SCHWALBE (Allemagne) depuis 1922 pour les pneus, fonds de jantes et chambres à air.

(Allemagne) depuis 1922 pour les pneus, fonds de jantes et chambres à air. STURMEY ARCHER (Anglais) depuis 1902 pour le moyeu arrière avec vitesses intégrées. Nous préférons cette marque de transmission plutôt que

(Anglais) depuis 1902 pour le moyeu arrière avec vitesses intégrées. Nous préférons cette marque de transmission plutôt que S HIMANO, car STURMEY ARCHER est l’inventeur du moyeu à vitesses intégrées, et garde une longueur d’avance sur la fiabilité et l’entretien (très réduit)

car STURMEY ARCHER est l’inventeur du moyeu à vitesses intégrées, et garde une longueur d’avance sur la fiabilité et l’entretien (très réduit) ASTERION (France) montage artisanal Made in France de roues haute performance et fiables

Un look neo-vintage pour des vélos modernes

Nos vélos urbains associent à leur look neo-vintage des composants modernes : transmission à courroie, freins sur jante ou freins à disques, éclairage led intégré au cadre rechargeable micro-USB,…

Tous nos vélos 1886 sont conçus pour accueillir une assistance électrique uniquement en changeant la roue arrière.

Ce mode d’assistance électrique innovant intègre le moteur et la batterie dans le moyeu de la roue arrière. Il permet ainsi de conserver l’élégance et le design initial de nos vélos.

C’est un objet connecté qui peut interagir avec votre smartphone via une application et une connexion Bluetooth. Vous accédez ainsi à plusieurs paramètres de réglages de l’assistance.